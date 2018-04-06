Исполком СНГ не получил документы о выходе Украины из Содружества

В Исполкоме СНГ не получали документы по поводу выхода Украины из Содружества, сообщил первый зампред Исполкома Виктор Гуминский.

«Никаких документов по поводу выхода Украины из Содружества Независимых Государств на сегодняшний день в исполнительном комитете не имеется», – сказал Гуминский, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Украина в четверг устно уведомила исполком о своем неучастии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, которое проходит в Минске в пятницу.

«Мы приглашали (на заседание) всех государств-участников содружества, и Украину в том числе. Украина устно, постпред Украины (Дарибогова) вчера устно проинформировала, что получила решение от МИД, что украинская сторона принимать участие в этом мероприятии не будет. Объяснений не имеется», – сказал Гуминский.

При этом первый зампред исполкома признался: организаторы мероприятия в Минске «ждали до последнего», что Украина все-таки изменит решение. «И мы, конечно, хотели бы видеть (ее) как нашу соседку и в целом как страну-участницу (интеграционного объединения), хотя она не ратифицировала устав СНГ, …видеть в нашей семье. К сожалению, на данный момент этого нет», – заявил Гуминский.

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.