С-400 и «Панцирь» на учениях впервые единой системой отразили ракетный удар

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» Центрального военного округа в рамках тактических учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области впервые единой системой отразили массированный ракетный удар условного противника.

«В рамках учений средства противовоздушной обороны большой дальности С-400 впервые были объединены в единую систему с комплексом ближнего действия «Панцирь-С1». Под руководством одного командира они заступили на боевое дежурство и сумели отразить два массированных ракетных удара», – сообщил и.о. начальника управления противовоздушной обороны 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковник Геннадий Шлаг.

Он уточнил, что расчеты С-400 уничтожали мишени, которые имитировали высокоскоростные баллистические ракеты, а «Панцирь-С1» одновременно в автоматизированном режиме уничтожал маловысотные и малоразмерные цели, такие как крылатые ракеты и ударные беспилотные средства «противника».

«В совокупности этот тандем образует многослойную систему защиты, а тем более под руководством одного командира», – добавил Шлаг, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что эксперимент признан удачным. «Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены. На учениях присутствовали представители оборонных заводов», – пояснили там.