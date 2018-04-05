Панин сбежал от пришедших арестовывать его машину приставов

Скандальный артист Алексей Панин, к которому пришли судебные приставы арестовывать его автомобиль, устроил им шоу, а после сбежал.

Диалог актера с приставами попал на видео, которое появилось в Telegram-канале LifeShot.

В ролике видно, как ,испугавшись ареста автомобиля, Панин принялся кричать и говорить что ему «очень больно» и от боли он якобы ничего не слышит.

Актер предложил приставам подождать его, пока он съездит ко врачу, а уже потом «разбираться».

Также Панин кричал представителям ФССП, чтобы те не мучили его, добавляя, что живет во Владимирской области, где у него есть некие «свои приставы», которые ему «все расскажут».

В итоге актеру удалось сбежать.

Ранее сообщалось, Алексей Панин, которому суд запретил покидать пределы России из-за долгов почти в 1,3 млн рублей, успел выехать в Италию.