Судоверфь Севастополя заявила о «фантомных болях» Порошенко

Руководство Севастопольского морского завода (Севморзавода) с недоумением восприняло новость о включении верфи президентом Украины Петром Порошенко, одним из бывших бенефициаров предприятия, в свою налоговую декларацию за 2017 год.

«Один из бывших бенефициаров Севморзавода украинский гражданин Порошенко утратил право собственности на предприятие 28 февраля 2015 года, когда постановлением правительства Севастополя завод был национализирован в пользу города», – сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь предприятия Сергей Должиков.

По его словам, нынешние «претензии гражданина Порошенко на Севастопольский морской завод выглядят просто смешными, поскольку даже срок исковой давности по данному делу истек, и в Киеве это прекрасно осознают».

«Если же гражданин Порошенко испытывает фантомные боли, ему следует обратиться в правительство Севастополя за компенсацией, порядок которой там недавно определен», – заявил представитель Севморзавода.

В информации о декларации Порошенко на его официальном сайте говорится: «Севастопольский морской завод сначала был «национализирован» оккупационными властями Севастополя, а в начале этого года незаконно объявлено о его переходе в «государственную собственность России». Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации».

В феврале газета ВЗГЛЯД сообщала, что одно из уникальных советских предприятий, некогда принадлежавшее Петру Порошенко – Севастопольский морской завод – перешло из городской в федеральную собственность распоряжением правительства России. Завод отнесли к ведению Министерства промышленности и торговли.

До этого в 2015 году предприятие, принадлежавшее Петру Порошенко, было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.