Подполковник ФСБ попался на взятке за унитазы

Подозреваемый во взятке завхоз управления ФСБ по Ивановской области Владимир Косульников с марта находится в СИЗО, ему может грозить до 15 лет колонии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Косульникову вменяется самая жесткая, шестая часть статьи о получении взятки, которая предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, сообщил источник РИА «Новости».

По информации российских СМИ, подполковник обвиняется в том, что требовал 1,6 млн рублей от компании, которая в рамках трех государственного контрактов должна была реконструировать военно-спортивный комплекс для ивановских сотрудников службы. Одним из лотов была установка унитазов «Комфорт». По версии следствия, подполковник «оценил свою благосклонность» к предприятию в 10% от суммы трех контрактов.

Офицер, задержанный своими же коллегами, признал вину, сообщают СМИ.