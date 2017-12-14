Генсек НАТО высказался против новой гонки вооружений

Североатлантический альянс не желает новой гонки вооружений с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Канаду.

«Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны», – приводит его слова Deutsche Welle.

По его словам, НАТО «не старается изолировать Россию» в свете скандала после происшествия в британском Солсбери. «Мы продолжаем добиваться улучшения отношений с Россией, потому что Россия – наш сосед, Россия была и останется», – добавил он.

При этом Столтенберг добавил, что НАТО старается реагировать на отравление британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери «ясным, решительным и предсказуемым, но соразмерным и оборонительным образом».

Генсек Североатлантического альянса добавил, что в отношениях с Россией НАТО «руководствуется двояким подходом», совмещающим «сильную оборону и открытость к диалогу».

Ранее Столтенберг заявлял, что союзники по Североатлантическому альянсу предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля.