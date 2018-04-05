Сооснователь Deep Purple рассказал о желании встретиться с Медведевым

Лидер группы Rainbow и сооснователь Deep Purple Ричи Блэкмор выразил желание встретиться с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и объяснил, почему не пригласил премьера на концерт.

Блэкмор пояснил, что не пригласил Медведева на концерт, так как, по мнению музыканта, «у такого важного человека», как российский премьер, «нет времени смотреть на такие группы», как Rainbow.

Блэкмор сказал, что людбит возвращаться в Россию, но деревни ему кажутся интереснее больших городов. Он признался, что любит русскую народную музыку, диски с которой всегда покупает, когда приезжает в Россию, передает РИА «Новости».

«Нас даже вдохновили несколько песен», – сказал он.

Блэкмор даст концерты в России со своей воссоединенной группой Rainbow и программой Memories in Rock 2018 8 апреля в СК «Олимпийский» в Москве и 11 апреля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Группа Deep Purple неоднократно посещала с концертами Россию, где у нее много поклонников, в том числе Медведев.

В 2015 году американский рок-музыкант, бывший вокалист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер дал несколько концертов в Крыму, зрителем одного из них стал Медведев. Глава правительства не только насладился музыкой, но и пообщался с самим Тернером.