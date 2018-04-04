Действия экспертов ОЗХО в Британии по делу Скрипаля остались для Москвы тайной

Москва «не имеет ни малейшего представления» о действиях экспертов ОЗХО в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Мы не имеем ни малейшего представления, что там делают эксперты ОЗХО», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Шульгин, речь идет явно не о «техническом содействии».

Российский постпред напомнил, что у британской стороны имеются высококвалифицированные специалисты и современная лаборатория в Портон-Дауне, аккредитованная ОЗХО. По мнению Шульгина, Великобритания рассчитывает на «полноценное вовлечение сотрудников ОЗХО в расследование», чтобы те «подтвердили выводы» Лондона.

«Великобритания сама говорит, что у нее есть величайшие умы», – заявил постпред России, напомнив, что Лондон «назначил виновных еще до того, как завершилось расследование».