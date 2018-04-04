Украина отказала России в дипломатическом доступе к захваченным морякам

Государственная погранслужба Украины не собирается предоставлять доступ российским дипломатам к членам экипажа рыболовецкого судна «Норд», задержанного 25 марта в Азовском море.

«Судно является украинским, поэтому допуск к нему служащим российских дипучреждений не предусмотрен», – цитирует ТАСС представителя Госпогранслужбы.

Также в пресс-службе ведомства пояснили, что нормы Консульской конвенции между Украиной и Россией от 15 января 1993 года, на которые ссылается российская сторона, «могут применяться к межгосударственным отношениям в отношении судов исключительно представляемого государства».

Члены экипажа находятся в статусе «не пропущенных через государственную границу Украины», заявили в погранслужбе. Вместе с тем в ведомстве заверили, что украинская сторона «в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение гарантированных прав и свобод для экипажа судна».

Пограничники утверждают, что Украина прилагает все усилия для обеспечения экипажа всем необходимым. «Судно подключено к промышленному электропитанию Бердянского морского торгового порта, обеспечен доступ адвокатов к членам команды, а также предоставлены продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи», – добавили в пресс-службе.



В среду представитель посольства России на Украине заявлял, что дипломаты будут добиваться освобождения россиян и доступа к членам экипажа.

Накануне капитан судна говорил, что экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» подвергается унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и украинских пограничников.