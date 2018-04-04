«Федеральное агентство новостей» пожалуется на Цукерберга в Роскомнадзор

«Федеральное агентство новостей» подготовит обращение в Роскомнадзор в связи с блокировкой группы издания в Facebook, заявил руководитель агентства Евгений Зубарев.

Зубарев отметил, что кроме группы ФАНа были заблокированы группы изданий «Журналистская правда», «Невские новости» и «Экономика сегодня».

«Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента», – заявил РБК Зубарев.

По его словам, ФАН подготовит обращение в Роскомнадзор.

Ранее в среду глава Facebook Марк Цукерберг объявил об удалении из социальной сети более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных «Агентству интернет-исследований», некоторые из которых принадлежали российским СМИ.

Напомним, Цукерберг присоединился к антироссийской и антитрамповской кампании в сентябре 2017 года. Тогда Facebook заявила о попытках России повлиять на выборы в США через размещение рекламы, которая «которая носила политический характер». Кремль подчеркивал, что не имеет к этому никакого отношения.