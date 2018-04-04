Пушков констатировал развал обвинений Лондона в адрес России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков констатировал, что обвинения Лондона в адрес Москвы по так называемому делу Скрипаля развалились.

«Доказательств не будет – их нет. В Лондоне установили, по их словам, тип вещества, но не страну происхождения. А это означает развал всех обвинений в адрес России», – написал Пушков в Twitter.

«Напрасно в Берлине и Париже «поверили британским коллегам». Иногда не стоит верить на слово – можно попасть впросак», – отметил российский сенатор.

Напомним, во вторник эксперты британской лаборатории «Портон Даун» сообщили, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.

Комментируя откровения британской стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону теперь придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией.