На Украине рассказали о влиянии на жителей Донбасса нового формата операции

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, как смена «антитеррористической операции» на операцию объединенных сил Украины повлияет на жителей Донбасса.

«Никак. Я уверен на 95%, что ни один человек из гражданского населения ни на линии соприкосновения, ни на временно оккупированной территории каких-то радикальных изменений после изменения характера операции не почувствует», – сказал Тука в интервью UNN.

Тука сказал, большинство позиций закона о реинтеграции Донбасса касается управления вооруженными силами Украины, национальной гвардии, службы безопасности, пограничников и национальной полиции в Донбассе.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил ранее в понедельник, смена формата военной операции в Донбассе не меняет ее сути для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Для республик Донбасса это замена шила на мыло», – сказал Мирошник.

Порошенко в понедельник, 30 апреля, официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале операции объединенных сил.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин заявил, что благодаря закону о реинтеграции Донбасса Порошенко получил возможность «для военных мер и репрессий», а также для отмены выборов. Он назвал это «дубинкой» в руках украинского президента.