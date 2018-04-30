Немецкие военные летчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией

За последнее время семеро летчиков истребителей Eurofighter уволились из бундесвера, так как попросту «больше не хотят воевать» и участвовать в подготовке «военной кампании НАТО против России», пишет Contra Magazin.

Издание отмечает, что у немецких военно-воздушных сил в общей сложности есть 120 летчиков истребителей Eurofighter, однако их ряды редеют. Об увольнении семерых из них в течение последних недель сообщил официальный представитель немецких ВВС, передает ИноТВ содержание статьи Contra Magazin.

При этом в бундесвере заверяют, что увольнения хоть и «вызывают сожаление», но не отразятся на боеспособности. На службе немецких ВВС находятся 140 истребителей Eurofighter, хотя не все из них функционируют.

Накануне немецкий таблоид Bild сообщал о серьезном конфликте в правительстве Германии, связанном с расходами на оборону – глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен требует дополнительные 12 млрд евро.

Бундесвер нередко критиковали в последние годы за проблемы с оружием и военной техникой. Так, в конце февраля опубликовали доклад о состоянии вооруженных сил Германии в 2017 году, в котором сказано о «крайне неудовлетворительном материальном оснащении бундесвера».

В конце 2017 года вышли из строя все шесть немецких подводных лодок. Тогда же новый фрегат класса F125 вернули на верфь после обнаружения недостатков в ходе испытаний, в итоге в распоряжении флота вместо 15 фрегатов имеются только девять.

Позже стало известно, что министерство обороны Германии планирует до конца 2018 года разместить военные заказы на многомиллиардную сумму.