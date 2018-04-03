Российские ученые предложили способ получить из отходов доход в 130 млрд долларов

Академик РАН Леопольд Леонтьев рассказал о проекте «ЭкоНет», благодаря которому в процессе переработки отходов можно получить 130 млрд долларов прибыли.

«В нашем проекте показано, что, работая с отходами, перерабатывая их в полезные продукты, можно за 15 лет начиная с 2020 года получить прибыль около 130 млрд долларов. Приведу всего несколько примеров. Наш топливно-энергетический комплекс производит в год 27 млн тонн золошлаковых отходов. Эти «эвересты» отвалов занимают огромные площади, вредят экологии, а значит, и здоровью людей. Пустив их в переработку, можно получать множество самых разных продуктов – сорбенты, стеклокерамику, щебень для отсыпки дорог и так далее», – цитирует «Российская газета» Леонтьева.

По его словам, горы отходов различных обогатительных комбинатов содержат благородные и редкоземельные металлы, а также токсичные ртуть, кадмий, мышьяк. «И здесь давно созданы эффективные методы извлечения, но они так и остаются в портфеле науки. Огромная проблема для экологов – фосфогипс. Он является отходом производства минеральных удобрений, занимает огромные площади, пылит, загрязняя окружающую среду вредными веществами. А ведь это сырье для многих отраслей – строительства, целлюлозно-бумажной и цементной промышленности, прокладки дорог», – рассказал ученый.

Академик РАН подчеркнул, что отходы – очень давняя проблема. «Сейчас они вышли на первый план в связи с ситуацией со свалками в Подмосковье. Можно сказать, что она перезрела. Назову только несколько цифр. Свалки занимают площадь около 4 млн гектар. И стремительно прирастают, каждый год на 10%, то есть около 0,4 млн гектар. Это примерно общая площадь Москвы и Санкт-Петербурга», – сообщил Леонтьев.

По его словам, всего накоплено производственных и бытовых отходов 100 млн тонн, к ним ежегодно прибавляется 5 млрд тонн. «Среди них бытовых 3-4%. Вроде бы мизер, но именно вокруг них сегодня кипят страсти», – отметил ученый.

Леонтьев добавил, что в борьбе с отходами есть принципиальный момент. «Чтобы быть уверенным, что завод не выбросит в атмосферу вредные вещества, прежде всего диоксины и фураны, температуру сжигания надо поддерживать не менее 1500 градусов по Цельсию. А на иностранных установках она не более 1200 градусов. Сам принцип действия не рассчитан на более высокие температуры. Поэтому там приходится применять сложные и дорогие системы очистки выбросов. Насколько они эффективны? Говорят, что уровень не превышает допустимый. Наверное, так и есть, учитывая, насколько строго там следят за экологией. Кстати, некоторые заводы стоят в черте города», – сказал он.

Ученый назвал технологию, способную «переварить» почти все виды отходов, не только бытовых, но и промышленных. «Сжигать, но на другом принципе – в так называемых шахтных печах. Кстати, так работают домны и вагранки. В этих установках температура более 1600 градусов, она разлагает все вредные диоксины и фураны. В воздух не попадает никаких вредных выбросов. Но у таких печей есть еще важнейший плюс. Ведь зарубежные заводы капризные, для них отходы надо подготовить, предварительно рассортировать. У нас о сортировке говорят давно, но дальше дело не идет. Так вот предложенная учеными РАН технология позволяет намного упросить сортировку, шахтные печи смогут «переварить» почти все виды отходов, не только бытовых, но и промышленных. Фактически они всеядны, универсальны», – заявил Леонтьев.

По его словам, идея уже прошла серьезную проверку. «В свое время мы разрабатывали технологию для уничтожения химического оружия. В ее основе именно такие печи. Были созданы опытные установки, они прошли испытания, наш заказчик одобрил результаты, рекомендовал начинать массовое внедрение. Но как это у нас нередко бывает, в итоге уничтожать химоружие стали другие коллективы. Но важно подчеркнуть: раз удалось полностью устранить вредные выбросы, сжигая такое сложнейшее вещество, как химоружие, то с отходами шахтные печи справятся без особых проблем. Причем они будут не только эффективней, но и дешевле импортных мусоросжигательных заводов», – отметил ученый.

Он сообщил, что ученые предлагали регионам построить подобные установки. «Несколько раз проводили конференции, где все это рассказывали, но энтузиазма наши проекты не вызвали. И тогда решили пойти другим путем. Нами разработан мегапроект «ЭкоНет», который должен кардинально решить проблему не только бытовых, но практически всех отходов в России. Если совсем просто, то в основе очевидная идея: отходы – это не мусор, который надо уничтожать, а богатство, но его надо уметь взять», – пояснил академик.

По его словам, чтобы получить прибыль, сначала надо вложиться. «Проект «ЭкоНет» в том числе и об этом. Помимо чисто научно-технологических решений он предлагает механизмы, как заинтересовать бизнес, стимулировать его обратить внимание на отходы. Кроме того, необходимо разработать законы для обеспечения экологических услуг, различные стандарты и правила», – подчеркнул ученый.

Леонтьев добавил, что проект «ЭкоНета» разослан руководителям ряда регионов, а письмо в крупнейшие компании, которые являются главными загрязнителями окружающей среды, подписал президент РАН, академик Сергеев. «От многих уже получены ответы, все заявили, что крайне заинтересованы участвовать в проекте. В самое ближайшее время мы должны его представить в экспертный совет администрации президента России», – заключил он.