ВС Украины отказал Саакашвили в защите

Верховный суд Украины отказал экс-губернатору Одесской области, лидеру Движения новых сил Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

«Кассационную жалобу Саакашвили... отклонил, ее рассмотрели без вызова адвокатов, нарушая право на защиту Михаила Саакашвили», – цитирует РИА «Новости» сообщение сторонников политика.

В Движении новых сил отметили, что защита Саакашвили намерена обратиться в ЕСПЧ, поскольку права политика были якобы нарушены.

До этого украинская миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. После этого защита обратилась с жалобой в высшую судебную инстанцию Украины.

В начале апреля Саакашвили сообщил, что планирует вернуться на территорию Украины. До этого государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.