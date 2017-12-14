Экс-премьер Дагестана выразил готовность взять на себя ответственность за отравление Скрипаля

Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве заявил, что готов взять на себя ответственность за покушение на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

«Позиция обвинения по этому делу сильно напоминает дело Скрипаля, когда Англия засветила три листочка и на этом основании давит на Россию. Мне на нарах делать нечего, обвиняют меня беспочвенно, поэтому обещаю взять на себя еще и убийство Скрипаля, раз меня так или иначе хотят посадить», – сказал Гамидов, передает РИА «Новости».

На заседании решается вопрос о продлении ареста Гамидову, бывшим министру образования Дагестана Шахабасу Шахову, зампреду правительства республики Шамилю Исаеву и вице-премьеру республики Раюдину Юсуфову.

В начале февраля Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова по делу о мошенничестве. Экс-премьеру вменяется хищение средств в 2013–2015 годах. До этого стало известно о задержании Гамидова, двух его замов и экс-министра образования.

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. Власти Великкобритании заявляют, что их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок». Как считают в Москве, Лондон безосновательно обвиняет в произошедшем Россию.