Украинский пранкер Вольнов обжаловал свой арест в России

Адвокаты украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова) подали жалобу в Басманный суд Москвы на постановление об избрании ему заочного ареста.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Матвейчука, представляющего интересы обвиняемого Кувикова, на постановление суда об избрании последнему заочного ареста», – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает ТАСС.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

На прошлой неделе Вольнов, распространявший слухи о количестве жертв при пожаре в Кемерово, был объявлен в международный розыск. До этого Басманный суд заочно наложил арест на украинского пранкера. В отношении Вольнова расследуется уголовное дело по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти или вражды).

В соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии в Кемерово появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.

Жители Кемерово устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел. Инициативная группа вернулась на митинг и подтвердила, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.

Позже выяснилось, что информацию о сотнях жертв распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.