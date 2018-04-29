Оставленные без присмотра дети погибли при пожаре в Подмосковье

Жертвами пожара в подмосковном Егорьевске стали трое детей, сообщила прокуратура.

Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Дети были в квартире без присмотра, передает «Интерфакс».

При этом СУ СК по области сообщает на своем сайте о гибели двух детей: «Обнаружены тела двух малолетних дней, третий в бессознательном состоянии доставлен в больницу».

Открыто уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.