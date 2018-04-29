Умер боливийский диктатор Луис Гарсия Меса

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29 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная – Россия почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...

Когда урбанизм становится опаснее фашизма

Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
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Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Умер боливийский диктатор Луис Гарсия Меса

          29 апреля 2018, 19:38

          Текст: Ольга Никитина

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          Бывший президент Боливии Луис Гарсия Меса, установивший в стране военную диктатуру в 1980-1981 годах, скончался в воскресенье в госпитале Ла-Паса в возрасте 88 лет.

          Луис Гарсия Меса был доставлен в госпиталь Cossmil в субботу днем, его состояние оценивалось как критическое, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Telesur.

          В ночь на воскресенье он перенес четвертый сердечный приступ, медики не смогли спасти его.

          Гарсия Меса пришел к власти в июле 1980 года в результате государственного переворота, сместив с поста исполнявшую обязанность президента Лидию Гейлер Техада, и установил в стране военную диктатуру. Гарсия Меса пробыл у власти 13 месяцев, внутри вооруженных сил произошел раскол, после этого он ушел с поста главы государства и покинул страну.

          В конце 80-х суд Боливии заочно приговорил его к 30 годам тюрьмы. В марте 1995 года власти Бразилии задержали экс-президента и выдали его Боливии. Последние семь лет он провел в госпитале из-за состояния здоровья. Ему несколько раз отказывали в досрочном освобождении.


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