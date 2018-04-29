Умер боливийский диктатор Луис Гарсия Меса

Бывший президент Боливии Луис Гарсия Меса, установивший в стране военную диктатуру в 1980-1981 годах, скончался в воскресенье в госпитале Ла-Паса в возрасте 88 лет.

Луис Гарсия Меса был доставлен в госпиталь Cossmil в субботу днем, его состояние оценивалось как критическое, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Telesur.

В ночь на воскресенье он перенес четвертый сердечный приступ, медики не смогли спасти его.

Гарсия Меса пришел к власти в июле 1980 года в результате государственного переворота, сместив с поста исполнявшую обязанность президента Лидию Гейлер Техада, и установил в стране военную диктатуру. Гарсия Меса пробыл у власти 13 месяцев, внутри вооруженных сил произошел раскол, после этого он ушел с поста главы государства и покинул страну.

В конце 80-х суд Боливии заочно приговорил его к 30 годам тюрьмы. В марте 1995 года власти Бразилии задержали экс-президента и выдали его Боливии. Последние семь лет он провел в госпитале из-за состояния здоровья. Ему несколько раз отказывали в досрочном освобождении.