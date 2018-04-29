Пушков раскритиковал «евротройку» за смену позиции по Ирану из-за США

Позиция Великобритании, Германии и Франции по Ирану ставит под угрозу ядерную сделку, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Под влиянием [президента США Дональда] Трампа «евротройка» уже изменила позицию по Ирану и намерена вместе с США предъявить ему новые требования, прежде всего, по его ракетной программе», – написал Пушков в Twitter.

По его словам, это ставит под угрозу всю «ядерную сделку» с Ираном и чревато новым острым кризисом на Среднем Востоке.

Напомним, лидеры Великобритании, Германии и Франции нацелились на новую сделку по Ирану. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен амбициями Ирана по доминированию на Ближнем Востоке.