Стало известно о переброске к границам ЛНР бронетехники, «Градов» и бойцов ВСУ

В подконтрольный Киеву населенный пункт Рубежное в Донбассе прибыл железнодорожный эшелон с тяжелым вооружением и четырьмя вагонами с личным составом вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В населенный пункт Рубежное железнодорожным транспортом прибыло девять БМП, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и четыре вагона с личным составом», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, это свидетельствует о том, что Киев собирается решать конфликт в Донбассе силовым путем.

Кроме того, добавил Марочко, дополнительные силы прибыли и в населенный пункт Беловодск – туда прибыла рота из состава батальона «Полтава» Национальной гвардии Украины.

Отметим, что украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в Донбассе. Так, в четверг ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР, погибли два мирных жителя.