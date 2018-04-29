МЧС заявило о возможности взлома хакерами медоборудования

Хакеров заподозрили в возможности кражи персональных данных о состоянии здоровья и переустановки настроек на медицинских приборах, об этом предупредил центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия».

Специалисты считают, что опасность представляет сращивание хакерских структур с террористами, а также использование ими возможностей для организации кибератак на объекты ТЭК, узлы связи и системы жизнеобеспечения, передает РИА «Новости».

«Масштаб угрозы может варьироваться от кражи персональных данных о состоянии здоровья до опасной для жизни переустановки настроек на медицинских приборах», – говорится в документе «Антистихии».

В 2018 году в мире будет использоваться почти 19 млн подключенных к сети носимых медицинских устройств. Среди них – инсулиновые помпы, кардиостимуляторы и мониторы.

В центре «Антистихия» также сообщали, что подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены взломщиками в результате атак на подключенные к интернету системы.