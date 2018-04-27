МЧС предупредило о взломах подушек безопасности

Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены взломщиками в результате атак на подключенные к интернету системы, сообщили во всероссийском центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия».

«В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», – передает РИА «Новости» рассказали в центре.

В связи с потенциальной угрозой компании уже выпустили предупреждения об уязвимостях, найденных в таких устройствах и позволяющим киберпреступникам вмешиваться в их работу.

По данным центра, в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%).

Напомним, 7 апреля 2018 года в «Лаборатории Касперского» заявили, что злоумышленники, совершившие атаку на коммутаторы Cisco, в основном нацелены на русскоязычный сегмент интернета.