Емельяненко: Нижайший поклон всем, кто смотрел бой и молился

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко после победы над американцем Фрэнком Миром поблагодарил семью, тренеров и всех, кто смотрел бой, за поддержку.

«Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что многим пришлось рано вставать для того, чтобы посмотреть бой, многие специально приехали в Роузмонт «из России, Сербии, Греции и Америки».

«Слава богу, мы победили», – сказал он.

Напомним, поединок между 41-летним российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и 38-летним американцем Фрэнком Миром продлился всего 48 секунд. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.