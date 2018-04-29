Ким Чен Ын превратился для Дутерте из «сукина сына» в кумира

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Ким Чен Ын стал его кумиром, хотя раньше Дутерте оскорбительно отзывался о северокорейском лидере.

Дутерте отметил, что Ким Чен Ына «всегда изображали плохим парнем». Теперь же глава КНДР «одним своим поступком стал для всех героем дня».

«Теперь он мой кумир», – приводит ТАСС слова Дутерте.

Президент Филиппин планирует «когда-нибудь встретиться с Ким Чен Ыном». При встрече он собирается назвать лидера Северной Кореи героем, который знает, «в какой момент нужно напрячь все свои силы».

Напомним, северокорейский лидер дал согласие на проверку ядерного полигона КНДР инспекторами из США, объявив предварительно о его закрытии и прекращении ядерных испытаний. Кроме того, КНДР и Южная Корея обещают добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и даже задумались об объединении двух стран.