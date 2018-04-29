Трамп собрался встретиться с Ким Чен Ыном в течение месяца

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели.

Трамп заявил, что в КНДР сейчас «происходит много хороших вещей».

«Мы не играем в игры», – приводит РИА «Новости» слова президента США.

Трамп напомнил, что несколько месяцев назад, его обвиняли в провоцировании ядерной войны, но, как заявил американский лидер, «с помощью силы» этой войны удастся избежать.