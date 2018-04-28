Оппозиция решила продолжить акции протеста, несмотря на уступки правящей партии Армении

Отказ правящей Республиканской партии Армении от выдвижения своего кандидата на пост премьер-министра страны не остановит сторонников оппозиционного депутата Никола Пашиняна от проведений акций протеста.

«Менять наши планы мы не будем, продолжим акции протеста. Заявления Шармазанова недостаточно. Республиканская партия Армении должна выразить четкую поддержку кандидату от народа», – сказал пресс-секретарь оппозиционной партии «Гражданский договор» Тигран Авинян, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов сообщил, что партия не планирует выдвигать кандидата на предстоящих выборах премьер-министра страны.

В четверг Пашинян заявлял, что «протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет на пост премьера человека из народа».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.