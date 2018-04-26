Пресс-секретарь Пашиняна рассказал, до каких пор в Армении продлятся протесты

Пресс-секретарь лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна Тигран Авинян поделился мнением о том, до каких пор в республике будут продолжаться протесты.

По его словам, «протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет на пост премьера человека из народа», передает РИА «Новости».

«Митингующие требуют освободить от власти Республиканскую партию… Я убежден, что в скором времени парламент выполнит наши требования», – заявил Авинян в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Напомним, в четверг глава комиссии парламента Армении по государственно правовым вопросам Геворк Костанян назвал день, в который состоятся выборы нового премьер-министра республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению. Так, Пашинян заявил, что если он не станет премьером Аремении, им не станет никто.