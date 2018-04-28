Ученые рассказали историю древнейшей статуи «дьявола»

Российским и немецким археологам удалось определить возраст знаменитого Шигирского идола, который оказался древнейшей статуей «дьявола» на Земле; выяснилось, что статуя может быть связана с первой цивилизацией мира из Анатолии.

Исследование было опубликовано в журнале Antiquity, передает РИА «Новости».

Возраст статуи – 11 тыс. 600 лет. Это и ряд других открытий заставляют говорить о том, что «охотники-собиратели имели сложные ритуалы и могли выражать абстрактные идеи в своем искусстве», а религия и культура могли появиться «не вместе с фермерством, как считалось раньше, а задолго до этого», рассказал ученый Томас Тербергер из университета Геттингена (Германия).

Первые попытки определить возраст идола при помощи радиоуглеродного анализа указывали на фантастически большие даты – примерно 8-9 тыс. лет. Это вызвало массу дискуссий в сообществе историков и археологов.

Чтобы выяснить истинный возраст статуи, Тербергер и его коллеги, в том числе российские археологи Светлана Савченко и Михаил Жилин, начали три года назад всестороннее зучение Шигирского идола.

Они проанализировали, из какого дерева была изготовлена эта статуя, повторно измерили ее возраст при помощи масс-спектрометра, а также измерили возраст других артефактов, найденных поблизости в ходе новых раскопок.

Оказалось, что истукан выточен из цельного куска ствола молодой лиственницы, который ее авторы распилили пополам, вырезав длинную доску из его средней части.

Интересно то, что голова статуи находилась в части бревна, которая была ближе к макушке дерева, а ее «ноги» – у основания ствола. Узоры, по словам археологов, были вырезаны при помощи каменных и костяных рубил разных размеров, что говорит о высоком уровне развития «скульпторов».

Михаил Жилин и другие российские археологи считают, что Шигирский идол представляет собой стилизованное изображение злых духов и главенствующего над ними «лесного дьявола», который постоянно строил козни и губил жизни первых обитателей Урала.

Шигирский идол оказался ровесником древнейших религиозных монументов на Земле, найденных в стойбище Гебекли-Тепе в турецкой Анатолии в 1960 годах.

Гебекли-Тепе и ряд других древних стоянок на севере Турции считаются одними из самых древних следов существования первых зачатков цивилизации, религии и культуры на Земле. Найденные там артефакты, в том числе и разукрашенные черепа и человекоподобные колонны высотой в 3-4 метра, были покрыты почти такими же узорами, как и «статуя дьявола» из России, что говорит о связи между ними.

Главное отличие между ними в том, что жители Анатолии, как сегодня думают ученые, были фермерами, тогда как авторы Шигирского идола могли быть только охотниками-собирателями. Ученые связывают появление цивилизации, религии и культуры с появлением сельского хозяйства, и поэтому открытие российских и немецких археологов ставит эту идею под сомнение и заставляет заново задуматься о том, как возникла цивилизация и культура.

Шигирский идол был найден уральскими золотоискателями на одном из торфяников в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году.

Позже его обломки перевезли в город, где находка была изучена археологами. Тогда же было определено, что статуя имеет высоту в 3-5 метров, вырезана из цельного куска дерева и покрыта абстрактными узорами и изображениями «демонических» рук и лиц.

Идол долгое время был загадкой для историков и археологов. Место, где его нашли, повторно превратилось в болото в начале 20 века, и было полностью затоплено, что мешало определению возраста истукана и раскрытию культурных корней этой скульптуры.

Ранее археологи обнаружили в Сунгирьских захоронениях древнюю могилу двух мальчиков-инвалидов.

То, как были захоронены дети, заставило ученых предположить, что древние люди, жившие на территории Владимирской области 34 тыс. лет назад, с уважением относились к членам их общества, чьи физические возможности были ограничены.