Ученые рассказали историю древнейшей статуи «дьявола»

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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
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Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...

В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...
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          Ученые рассказали историю древнейшей статуи «дьявола»

          28 апреля 2018, 16:06

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Российским и немецким археологам удалось определить возраст знаменитого Шигирского идола, который оказался древнейшей статуей «дьявола» на Земле; выяснилось, что статуя может быть связана с первой цивилизацией мира из Анатолии.

          Исследование было опубликовано в журнале Antiquity, передает РИА «Новости».

          Возраст статуи – 11 тыс. 600 лет. Это и ряд других открытий заставляют говорить о том, что «охотники-собиратели имели сложные ритуалы и могли выражать абстрактные идеи в своем искусстве», а религия и культура могли появиться «не вместе с фермерством, как считалось раньше, а задолго до этого», рассказал ученый Томас Тербергер из университета Геттингена (Германия).

          Первые попытки определить возраст идола при помощи радиоуглеродного анализа указывали на фантастически большие даты – примерно 8-9 тыс. лет. Это вызвало массу дискуссий в сообществе историков и археологов.

          Чтобы выяснить истинный возраст статуи, Тербергер и его коллеги, в том числе российские археологи Светлана Савченко и Михаил Жилин, начали три года назад всестороннее зучение Шигирского идола.

          Они проанализировали, из какого дерева была изготовлена эта статуя, повторно измерили ее возраст при помощи масс-спектрометра, а также измерили возраст других артефактов, найденных поблизости в ходе новых раскопок.

          Оказалось, что истукан выточен из цельного куска ствола молодой лиственницы, который ее авторы распилили пополам, вырезав длинную доску из его средней части.

          Интересно то, что голова статуи находилась в части бревна, которая была ближе к макушке дерева, а ее «ноги» – у основания ствола. Узоры, по словам археологов, были вырезаны при помощи каменных и костяных рубил разных размеров, что говорит о высоком уровне развития «скульпторов».

          Михаил Жилин и другие российские археологи считают, что Шигирский идол представляет собой стилизованное изображение злых духов и главенствующего над ними «лесного дьявола», который постоянно строил козни и губил жизни первых обитателей Урала.

          Шигирский идол оказался ровесником древнейших религиозных монументов на Земле, найденных в стойбище Гебекли-Тепе в турецкой Анатолии в 1960 годах.

          Гебекли-Тепе и ряд других древних стоянок на севере Турции считаются одними из самых древних следов существования первых зачатков цивилизации, религии и культуры на Земле. Найденные там артефакты, в том числе и разукрашенные черепа и человекоподобные колонны высотой в 3-4 метра, были покрыты почти такими же узорами, как и «статуя дьявола» из России, что говорит о связи между ними.

          Главное отличие между ними в том, что жители Анатолии, как сегодня думают ученые, были фермерами, тогда как авторы Шигирского идола могли быть только охотниками-собирателями. Ученые связывают появление цивилизации, религии и культуры с появлением сельского хозяйства, и поэтому открытие российских и немецких археологов ставит эту идею под сомнение и заставляет заново задуматься о том, как возникла цивилизация и культура.

          Шигирский идол был найден уральскими золотоискателями на одном из торфяников в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году.

          Позже его обломки перевезли в город, где находка была изучена археологами. Тогда же было определено, что статуя имеет высоту в 3-5 метров, вырезана из цельного куска дерева и покрыта абстрактными узорами и изображениями «демонических» рук и лиц.

          Идол долгое время был загадкой для историков и археологов. Место, где его нашли, повторно превратилось в болото в начале 20 века, и было полностью затоплено, что мешало определению возраста истукана и раскрытию культурных корней этой скульптуры.

          Ранее археологи обнаружили в Сунгирьских захоронениях древнюю могилу двух мальчиков-инвалидов.

          То, как были захоронены дети, заставило ученых предположить, что древние люди, жившие на территории Владимирской области 34 тыс. лет назад, с уважением относились к членам их общества, чьи физические возможности были ограничены.


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