Аэрофлот определился с наказанием за переименование Калининграда в Кенигсберг

Служебная проверка подтвердила случившееся. «Бортпроводница будет уволена», – сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-служба «Аэрофлота». Так в авиакомпании отреагировали на переименование своим сотрудником Калининграда в Кенигсберг.

«По ситуации, описанной В. Третьяковым в «Твиттере», была проведена служебная проверка. Информация подтвердилась. Бортпроводница будет уволена», – подчеркнула пресс-служба компании.

Напомним, в самолете «Аэрофлота», следующем рейсом Москва – Калининград, по-русски объявили, что воздушное судно «выполняет рейс Москва – Калининград», а затем по-английски – что это рейс Москва – Кенигсберг, о чем написал журналист Виталий Третьяков в «Твиттере». «Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?» – задался вопросом журналист.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что проблема названий географических объектов нуждается в особом внимании, и призвал не искажать правду, удаляя с карты мира русскоязычные топонимы.