Напавшего на школу в Башкирии подростка оставили под стражей

Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение стерлитамакского суда об аресте подростка, устроившего поножовщину в школе, сообщил адвокат Сергей Чирков.

Устроивший поножовщину был заключен под стражу решением стерлитамакского городского суда. Защита обжаловала это решение, пояснив, что молодой человек болен и ему требуется медицинская помощь.

Адвокат требовал заменить содержание под стражей на домашний арест, однако суд оставил решение без изменений, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле в городе Стерлитамак (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Перед нападением подросток выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Устроившего атаку школьника арестовали.