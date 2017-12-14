Новая глава ЦРУ пообещала не возобновлять программу пыток

Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел заявила, что не планирует возобновлять программу допросов подозреваемых лиц, сообщили знакомые с ситуацией источники.

По их словам, Хаспел объявит об этом на слушаниях в Конгрессе США 9 мая, где ее должны будут утвердить полноправным руководителем ЦРУ, сообщает Reuters.

Ранее в апреле более 100 отставных американских военных призвали сенат не одобрять кандидатуру Джины Хаспел на должность главы ЦРУ США, если выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.

В марте глава комитета вооруженных сил сената США Джон Маккейн заявлял, что сенат при рассмотрении кандидатуры Хаспел изучит ее биографию и потребует заверений, что она не допустит применения пыток в работе агентства.

Тогда же экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден в связи с планами назначить Хаспел главой ЦРУ заявил, что такими темпами эта спецслужба может превратиться в нацистское СС.