Автомобиль москвички «заминировали» надписью на украинском

В центре Москвы полиция обнаружила минивэн с предупреждением о бомбе, написанном на украинском языке.

Ночью в четверг ОВД «Якиманка» поступило сообщение о том, что в 1-м Спасоналивковском переулке припаркована Toyota c подозрительной надписью на украинском, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источника.

«Прибывшие полицейские выяснили, что на боковом стекле машины, зарегистрированной на жительницу Люберец, приклеен лист формата А4 с надписью: «Заборонена зона! Москаль, не чiпай мою машину - вона замiнована! (Запретная зона! Москаль, не трогай мою машину – она заминирована)», – рассказал собеседник.

Кинолог с собакой обследовал автомобиль, но взрывчатки не нашел. Владелицу машины вызвали в полицию для дачи объяснений, проводится проверка.