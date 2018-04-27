Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 4 копейки – до 62,76 рубля, курс евро поднялся на 7 копеек – до 75,95 рубля.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,3% – до 74,5 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».