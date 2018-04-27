Стало известно об участии в межкорейском саммите супруги Ким Чен Ына

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына присоединится к северокорейской делегации на саммите в Южной Корее во время банкета, сообщили в сеульской администрации.

«Супруга председателя Ким Чен Ына Ли Соль Чу прибудет в 18:15 (12:15 мск) и после окончания встречи в верхах примет участие в банкете саммита», – передает сообщение представителя администрации РИА «Новости».

Известно также, что жена президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Ким Чжон Сук и Ли Соль Чу перед банкетом проведут беседу в «Доме мира», где проходит межкорейский саммит.

Ранее стало известно, что сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон будет сопровождать его на переговорах.

Напомним, в конце марта Пхеньян и Сеул назначили дату межкорейского саммита.

20 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи в преддверии встречи в демилитаризованной зоне установили прямую линию телефонной связи.