Появились данные о ракетной атаке ВМФ России по боевикам в Сирии

Журналист Иван Сидоренко сообщил, что корабли ВМФ России осуществили ракетную атаку по боевикам в районе сирийской провинции Хама.

«Подарки пришли с моря... российские ракеты, запущенные с боевых кораблей, нацеленные на позиции боевиков», – написал Сидоренко в своем Twitter.

Он также сообщил, что в Северной Хаме не прекращаются авиаудары, безостановочно работает артиллерия и «все еще впереди».

Напомним, в конце января глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что корабли и подлодки российского ВМФ нанесли по боевикам в Сирии сто ударов крылатыми ракетами «Калибр».