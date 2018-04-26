Японские инженеры показали робота, трансформирующегося в автомобиль

Японские инженеры представили миру новейшую разработку – робота-трансформера, который превращается в «спортивный автомобиль».

Робот под названием J-deite RIDE, 3,7 метров в высоту, способен превратиться в двухместную спортивную машину буквально за минуту. Фактически это первый робот–трансформер в своем роде, сообщает The Telegraph.

Робот способен ходить со скоростью 100 м/ч, либо передвигаться как настоящий автомобиль. Разработчики оговариваются, что никогда не тестировали его за пределами ангара.

Проект был создан генеральным директором Brave Robotics Кенджи Ишидой совместно с компанией Asratec, филиалом производителя японских мобильных телефонов SoftBank и производителем американских горок Sansei Technologies. Ишида рассказал, что источником его вдохновения стали трансформеры – герои его детства и аниме-фильмы.

Хоть робот–трансформер безусловно является дорогостоящей игрушкой, пишет портал, Ишида уверен, что его разработка послужит отличным мотиватором для расширения человеческого сознания.

Разработчики заявили, что намерены использовать подобные технологии в индустрии развлечений, такие как парки аттракционов и уличные парады.