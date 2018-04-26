Эксперты нашли аналогии между «деградацией» «Телеграма» и историей спора «Яндекса» и Google

«В том случае деградация рассматривалась как инструмент мягкого давления, не полного подавления, как инструмент создания умеренных проблем с тем, чтобы побудить Google к сговорчивости», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Дмитрий Завалишин, сравнивая конфликт Роскомнадзора и «Телеграма» с давним спором «Яндекса» и Google.

Эксперты указывают на параллели между нынешними усилиями Роскомнадзора по «деградации» «Телеграма» с историей конфликта «Яндекса» и Google 2015 года. Тогда Google агрессивно пытался выдавливать «Яндекс» из поисковой ниши в России. В частности, «Яндекс» утверждал, что Google фактически запрещает производителям телефонов Fly, Explay и Prestigio устанавливать по умолчанию сервисы конкурента – то есть навязывает пользователям собственные решения.

Государство не было заинтересовано в том, чтобы какая-то одна компания монополизировала установки поисковика на смартфонах разных производителей. Чтобы сделать американский интернет-гигант более сговорчивым, был тогда предложен оригинальный ход, в качестве угрозы чиновники стали обсуждать вариант торможения ответов Google по запросам. Это могло способствовать «деградации» сервиса в России. В результате интернет-гигант пошел тогда на мировую с «Яндексом».

«В том случае деградация рассматривалась как инструмент мягкого давления, не полного подавления, как инструмент создания умеренных проблем с тем, чтобы побудить Google к сговорчивости», – пояснил основатель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин. Комментируя нынешние действия Роскомнадзора против мессенджера Telegram, эксперт отметил, что «мы видим это как некую фрагментарную деградацию».

Завалишин приветствует тот факт, что Роскомнадзор ведет диалог с представителями бизнеса. «Любые переговоры Роскомнадзора с представителями IT-индустрии – это хорошо. Правда, делать какие-то серьезные выводы из этой встречи пока рано», – подчеркнул Завалишин.

Накануне Роскомнадзор совместно с РОЦИТ провел встречу с представителями IT-индустрии по вопросам, связанным с исполнением судебного решения об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, сообщает сайт ведомства.

Как отметил в ходе встречи замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, Федеральная служба продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов. Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам, отметил он. Напротив, взаимодействие с Google становятся более конструктивным, начат предметный диалог.

Роскомнадзор ограничивает доступ к Telegram на основании решения Таганского районного суда Москвы от 16 апреля. По данным «Медиалогии», к 23 апреля количество просмотров в Telegram сократилось за это время на 76,5%.