Израиль пообещал без раздумий ответить Ирану

Если Иран решит атаковать Тель-Авив, Израиль без раздумий нанесет ответный удар по Тегерану, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.

«Израиль ни с кем не хочет войны. Однако, если Иран нападет на Тель-Авив, в таком случае Израиль не задумываясь ударит по Тегерану и уничтожит все иранские военные объекты, которые угрожают ему в Сирии. Мы не потерпим иранского присутствия в там, независимо от цены», – передает его слова ТАСС.

Либерман заявил, что «иранский режим доживает свои последние дни», а выход США из ядерной сделки станет причиной экономического краха Ирана.

Это заявление сделано на фоне слов секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирала Али Шамхани, который пообещал «наказать Израиль» за воздушный удар 9 апреля по сирийской авиабазе Т-4, в результате которой погибли несколько иранских военных советников.

Израиль утверждает, что не знает, кто совершил атаку.

Либерман также заявил, что Израиль ведет «диалог с арабскими странами», но не уточнил, с какими именно.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал атаковать на базе Т-4 «новейшую иранскую систему ПВО», которая находилась на сирийской базе. Удар «по недавно прибывшей батарее ПВО» был нанесен, чтобы «не позволить иранским силам применять ее против израильских самолетов».