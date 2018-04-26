Словацкий генерал со скандалом покинул пост, оскорбив главу генштаба

Первый замначальника генштаба ВС Словакии генерал Павел Мацко решил покинуть армию в знак протеста против назначения на пост главы генштаба гендиректора департамена модернизации и инфраструктуры минобороны Даниэла Змеко.

«В случае с господином Змеко речь идет о целенаправленном выборе кандидата из третьестепенного уровня командования и управления, причем на первом и втором уровне, помимо меня, есть еще минимум пять других генералов с гораздо большим опытом, (чем у Змеко – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит газета Dennik N выдержку из письма Мацко, передает РИА «Новости».

Мацко отметил, что кандидат на пост главы генштаба «должен был бы отвечать всем профессиональным и морально-этическим критериям и быть одним из самых опытных и подготовленных профессиональных военных».



«Подобный выбор считаю с профессиональной точки зрения насмешкой над моей почти 35-летней успешной армейской практикой, как и многих моих коллег. Предложенный кандидат не имеет и части такого опыта и широкой практики, какие я лично имел уже 10 лет назад», – заявил генерал.

Вместе с тем, Мацко призвал своих коллег в случае, если президент республики Андрей Киска утвердит кандидатуру Змеко во главе генштаба, уважать это решение и подчиниться ему, как требует военная присяга. СМИ сообщали, что вслед за Мацко могут подать рапорты об увольнении из армии некоторые другие высокопоставленные военные.

Назначение Змеко на пост начальника генштаба по предложению министра обороны Петера Гайдоша одобрило правительство Словакии. Нынешний глава генштаба Милан Максим уходит со своего поста в связи с достижением 62-летнего возраста.