Нефть подорожала вопреки росту добычи и запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром продолжают расти, игнорируя вышедшую в среду статистику по добыче и запасам сырья в США, инвесторы по-прежнему следят за ситуацией с ядерной программой Ирана и снижением добычи в Венесуэле.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,61% – до 74,45 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,48%, составив 68,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 апреля, увеличились на 2,2 млн баррелей, или на 0,5%, до 429,7 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижение показателя — на 1,6 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю выросла на 46 тыс. баррелей в сутки, или на 0,4%, до 10,586 млн баррелей в сутки.

Внимание рынка продолжает фокусироваться на новостях вокруг ядерной программы Ирана. В среду помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения.