Вручение Нобелевской премии по литературе собрались перенести на год из-за секс-скандала

Присуждающая Нобелевскую премию в области литературы Шведская академия может отложить вручение награды до следующего года из-за секс-скандала в учреждении, сообщает Sveriges Radio.

Перенести выдвижение лауреата 2018 года предложили члены Шведской академии, отвечающие за работу с Нобелевской премией, передает ТАСС.

«Разумно не присуждать Нобелевскую премию, а в следующем году вручить две – одну за этот год и одну за следующий. Чтобы было ясно, что мы сделали то, что требует размышлений и самоанализа. Я думаю, что это единственная возможность сохранить хоть какой-то престиж», – рассказали источники в академии.

Временно исполняющий обязанности постоянного секретаря академии Андерс Ульссон не стал опровергать возможный перенос вручения премии в области литературы. «Мы работаем над этим прямо сейчас. Мы вернемся к этому вопросу, вы скоро [все] узнаете», – заявил он.

На прошлой неделе поэтэасса Лотта Лотасс объявила об уходе из Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию в области литературы.

Кризис в академии начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах. Проведенное внутреннее расследование вызвало раскол среди академиков.