В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

Гидрометцентр объявил на четверг, 26 апреля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты предупреждений для ЦФО.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», –сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ведомство отмечает, что 26 апреля ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.