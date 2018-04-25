Минэнерго подтвердило ненадежность российской газовой турбины

Министерство энергетики признало, что российские разработки по производству газовой турбины большой мощности для электростанций пока оказались ненадежными.

«Турбину мы делаем со времен РАО (РАО «ЕЭС России», перестало работать с 2008 года). Много времени прошло, ничего мы пока не получили надежного, которое может реально работать», – передает слова замминистра энергетики Андрея Черезова РИА «Новости».

Он отметил, что России нужна турбина с максимальной локализацией на территории страны, однако пока говорить о 100-процентной локализации невозможно.

В России сейчас не производятся газовые турбины большой мощности (от 110 МВт и выше). Пока это оборудование импортируется. На двух электростанциях работают семь турбин 110 МВт, произведенные структурами Ростеха, но они не раз критиковались и требуют доработки. Промышленный выпуск этих турбин не ведется.

Напомним, на прошлой неделе Reuters заявило, что прототип газовой турбины российского производства на испытаниях вышел из-под контроля и развалился.

В Ростехе пояснили, что в ходе испытания газотурбинной установки ГТД-110М некоторые ее механизмы действительно вышли из строя, для проекта это не фатально.