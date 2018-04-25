Минэнерго подтвердило ненадежность российской газовой турбины

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25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Украинцы сгубили очередную гордость советской промышленности

«Медовый месяц» между латышскими властями и украинскими бизнесменами быстро перерос в грязную сваруФото: metalurgs.lv
В Латвии распродают с молотка имущество завода «Лиепайский металлург», некогда – гордости советской промышленности и флагмана металлургической отрасли всей Прибалтики. История его гибели трагикомична: чтобы предприятие не досталось России, латыши отдали его «перспективным украинским инвесторам» – которых очень быстро возненавидели. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
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          Минэнерго подтвердило ненадежность российской газовой турбины

          25 апреля 2018, 14:14

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Министерство энергетики признало, что российские разработки по производству газовой турбины большой мощности для электростанций пока оказались ненадежными.

          «Турбину мы делаем со времен РАО (РАО «ЕЭС России», перестало работать с 2008 года). Много времени прошло, ничего мы пока не получили надежного, которое может реально работать», – передает слова замминистра энергетики Андрея Черезова РИА «Новости».

          Он отметил, что России нужна турбина с максимальной локализацией на территории страны, однако пока говорить о 100-процентной локализации невозможно.

          В России сейчас не производятся газовые турбины большой мощности (от 110 МВт и выше). Пока это оборудование импортируется. На двух электростанциях работают семь турбин 110 МВт, произведенные структурами Ростеха, но они не раз критиковались и требуют доработки. Промышленный выпуск этих турбин не ведется.

          Напомним, на прошлой неделе Reuters заявило, что прототип газовой турбины российского производства на испытаниях вышел из-под контроля и развалился.

          В Ростехе пояснили, что в ходе испытания газотурбинной установки ГТД-110М некоторые ее механизмы действительно вышли из строя, для проекта это не фатально.


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