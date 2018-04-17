Ростех прокомментировал поломку российского аналога турбин Siemens

В ходе испытания газотурбинной установки ГТД-110М некоторые ее механизмы вышли из строя, для проекта это не фатально, заявил Ростех.

Оценку случившегося, данную Reuters, в Ростехе сочли «некорректной». Ростех пояснил, что проводились длительные испытания для проверки ресурсных показателей. Возникшие проблемы привели к тому, что испытания пришлось остановить.

«Это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным», – приводит «Прайм» текст сообщения.

Комментировать новые сроки проекта пока не стали.

В Ростехе напомнили, что «это первый опыт создания турбин такого класса» в России, поэтому «сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы». Обнаруженные неисправности можно устранить, подчеркнули в Ростехе, над этим уже работают. В корпорации заверили, что «работы будут продолжены», на это настроены «все участники проекта».

«С учетом того, что проекту требуются дополнительные компетенции и инвестиции, мы обсуждаем возможность привлечения в него еще одного участника – компании «Силовые машины», – сказано в сообщении.

Взаимодействие с «Силовыми машинами» возможно в формате СП, поясили в Ростехе.

Напомним, Reuters заявило, что прототип газовой турбины российского производства на испытаниях вышел из-под контроля и развалился. Во вторник сообщалось, что Ростех и «Силовые машины» обсуждают вхождение энергомашиностроительной компании в предприятие по созданию в России собственной газовой турбины большой мощности – ГТД-110М.