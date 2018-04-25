Житель Тамбова растерял украденные деньги, уходя с места преступления

Мужчина украл из сейфа кредитного потребительского кооператива в Тамбове 30 млн рублей и не заметил, как часть купюр выпала на обратной дороге.

«Установлено, что злоумышленник проник в офис коммерческой организации, взломал металлический сейф и похитил свыше 30 млн рублей. Сумма была столь значительна, что он не обратил внимания на часть денежных купюр, выпавших из сумки по дороге», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происходящее зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.

Вором оказался 27-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («кража»), он был заключен под стражу.

Мешок с деньгами подозреваемый спрятал в арендованном гараже на севере города. «Выяснилось, что часть похищенных денежных средств мужчина потратил на приобретение недвижимости и возврат старых долгов», – отметила Волк.