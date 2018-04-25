WhatsApp закрыли для европейских подростков

Мессенджер WhatsApp решил ограничить использование сервиса в Европе и сделать его недоступным для лиц младше 16 лет.

«В следующем месяце Евросоюз обновит свои законы конфиденциальности, требуя большой прозрачности в том, как информация используется в интернете... Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис», – передает РИА «Новости» заявление компании.

При этом компания не раскрывает способы контроля за возрастом пользователей мессенджера, но сообщает, что пользователи из других стран могут пользоваться WhatsApp с 13 лет, если это не противоречит законам страны.

Напомним, 15 июня 2015 года министры юстиции 28 стран Евросоюза на заседании в Люксембурге достигли принципиальной договоренности по проекту законодательного внедрения в ЕС новых правил регулирования защиты персональных данных.

В феврале 2016 года правительство США письменно заверило Еврокомиссию о гарантиях защиты персональных данных граждан ЕС.