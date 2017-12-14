Западные СМИ напугали читателей российским оружием «Судного дня»

Российский комплекс «Статус-6», прославившийся в зарубежной прессе, как оружие «Судного дня», может разрушить целые прибрежные города, сообщает Business Insider.

Как отмечает издание, ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн вблизи прибрежной линии может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Более того, отмечают специалисты, подводный удар может вызвать волны до 100 метров, передает РИА «Новости».

Журнал подчеркивает, что взрыв от торпеды комплекса «Статуса-6» под водой сможет поднять вверх тонны облученной морской воды и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения. Если взрыв произошел бы у берегов города вроде Лос-Анжелеса или Сан-Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за частого морского ветра.

Вместе с тем, газета ВЗГЛЯД сообщала, что для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют.