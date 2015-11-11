Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют.

«Принимая во внимание максимальную скорость более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия», – заявил изданию The National Interest старший научный сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation и офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер.

Еще один старший научный сотрудник (на сей раз – Центра стратегических и бюджетных оценок) и отставной офицер американского флота Брайан Кларк согласен с коллегой: «Это, несомненно, представляет опасность для Америки, которую стоит принять во внимание. Размеры торпеды позволяют ей нести ядерный заряд мощностью в несколько мегатонн, хотя разрекламированный журналистами заряд в 100 мегатонн может оказаться для неё неподъемным».

Речь идет о подводном плавательном аппарате «Статус-6» с мощной ядерной боеголовкой – одном из секретных проектов российской оборонки. После публикации в США последнего Обзора ядерного потенциала «Статус-6» стал настоящей «звездой» американской прессы. Ведь эксперты утверждают, что главный «козырь» торпеды в способности обойти систему ПРО США. И тот же Кларк подчеркивает, что Пентагон сможет решить эту проблему только при условии дополнительного финансирования и в течение нескольких лет.

Может, так оно и есть, но у нас есть чем успокоить американцев уже сейчас.

Деды изобретали

Еще в ноябре 2015 года по российскому ТВ якобы случайно показали совершенно секретные документы о подводном аппарате «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн – они буквально вплыли в кадр из-за генеральского плеча. Видимо, ЦРУ тогда в полном составе смотрело финальный матч чемпионата по бейсболу и все прошляпило, но на подмогу американским разведчикам вновь пришли российские СМИ, устроившие переполох и подсказавшие, где секретная собака зарыта.

Официальные лица заговорили о том, что секретные документы засветили случайно, и пообещали наказать виновных. А по ТВ тем временем один за другим шли сюжеты о чудо-оружии «Статус-6» и возможности взорвать ядерную боеголовку возле побережья Соединенных Штатов, после чего гигантское цунами буквально смоет богатые прибрежные города.

В России действительно создают специальные субмарины, которые несут на борту маленькие автономные подводные лодки с ядерными боеголовками. Опускаясь на большую глубину, они могут стремительно атаковать побережье, чтобы уничтожить взрывом порты, военно-морские базы и большие группы кораблей. По данным американской разведки, это оружие протестировали 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров».

Боевой радиус действия «Статус-6» – десять тысяч километров, максимальная скорость – выше 56 узлов, максимальная глубина погружения – около километра. Оружие обладает двумя поражающими факторами: создает гигантское цунами и радиационное загрязнение.

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Столь серьезная угроза не могла остаться без ответа. В американские СМИ (опять же – якобы случайно) попал совершенно секретный проект под названием «Обзор ядерной политики», на 64 секретных страницах которого детально расписано, как и каким ядерным оружием Пентагон ударит по противнику в случае угрозы для национальной безопасности США.

Чтобы русская разведка случайно не пропустила доклад и обязательно написала о нем в секретном донесении в Москву, документ растиражировали все центральные издания США. К обоюдному удовольствию сторон главной внешней угрозой для Америки была названа растущая военная мощь России, следом за которой шли Китай, КНДР и Иран. В связи с этим авторы «Обзора ядерной политики» предлагали усовершенствовать ядерное оружие на всех существующих носителях (то есть поснимать со всех ракет старые боеголовки и поставить новые), а к 2024 году принять на вооружение многоцелевую корректируемую ядерную бомбу B61-12.

Такие публикации совершенно секретных докладов напоминают случай из истории Второй мировой войны. Однажды одна из армий союзников разместила неподалеку от переднего края деревянные макеты танков, артиллерийских орудий, тягачей и прочего военного имущества, чтобы напугать немцев внезапным появлением на фронте новой армии. Немцы включились в игру и прислали самолет, который сбросил деревянную бомбу с надписью типа «Бум!».

Игра с американскими партнерами требует время от времени делать неожиданные ходы – и правила этой игры понятны обеим сторонам. Более того, обе стороны играют в эту игру с видимым удовольствием, поскольку успехи потенциального противника означают увеличение ассигнований на родине. Но, к большому сожалению, на ее фоне часто забывается, что современный оборонно-промышленный комплекс России ничего принципиально нового предложить не может. Воскресить и улучшить старые разработки – да, но без прорывов, опережающих время.

Характерный пример – теперь уже знаменитая «такса Рогозина», на которой испытывали дыхательную жидкость. Такую жидкость разработали еще во времена СССР. Она действительно позволяет некоторое время находиться под водой и выполнить там какую-нибудь работу, но от смерти с ней все равно не убежишь – жидкость вымывает из легких слизистую оболочку, так что рано или поздно человек все равно погибает. Обойти это препятствие ученым не удалось до сих пор.

Подобного суперсекретного хлама в советских закромах – видимо-невидимо. К нему же относится и ядерная концепция «Статус-6».

На рубеже 40-х и 50-х годов, когда ракеты были еще маленькими, а пузатые ядерные бомбы не влезали в самолет, советские оборонщики решили построить гигантскую торпеду с термоядерным зарядом, дав ей название Т-15. Длина той торпеды – 24 метра при полутора в обхвате, а вес – 40 тонн (то есть на 10–15 тонн тяжелее танка Т-34) при термоядерном заряде в 100 мегатонн.

Испытывая боеголовку торпеды, в октябре 1961 года на полигоне Новая Земля взорвали так называемую « Царь -бомбу» мощностью 57 мегатонн. Более того, специально для Т-15 разработали атомную подводную лодку проекта 627. А саму концепцию подводного ядерного взрыва разрабатывал лично Андрей Сахаров.

Но на тот момент многими необходимыми технологиями Советский Союз просто не располагал (в полной мере ими не располагает и сегодняшняя Россия). Поэтому проект торпеды Т-15 благополучно свернули, параллельно освоив изрядное количество средств. Однако идея искупать Америку в цунами оказалась настолько живучей, что ее вытащили из небытия, будто таксу. А некоторые американцы сделали вид, что удивились и даже испугались. Еще раз – сделали вид.

Апокалипсис отменяется

В 1962 году физик Фримен Дайсон провел для властей США специальные исследования, где описал восемь систем вооружения, которые могут быть придуманы и воплощены в жизнь в ближайшее время. Со временем работу рассекретили. Сын Фримена, историк науки Джордж Дайсон показал рукопись отца нашему ученому, доктору физико-математических наук Владиславу Сыщенко. Одна из восьми идей убойного оружия описывает огромные волны, которые порождают гигатонные атомные заряды, то есть академик Сахаров оказался не первым, кто до подобного додумался.

Если конкретнее, в работе Фримена говорится о подводной мине, взорванной поблизости от североамериканского побережья. По грубым оценкам физика, последующее наводнение могло «затопить области до 100 метров над уровнем моря, либо на дистанцию до 500 километров от линии побережья, в зависимости от того, какой из пределов будет достигнут быстрее».

Как известно, пули на войне летят в разные стороны. Американским военным тоже интересно, что будет с нашими портовыми городами, если взорвать парочку ядерных боеприпасов рядом с ними. Но проблема в другом.

Согласно статистике, с 1945 по 1996 год человечество провело более 2000 различных ядерных испытаний в разных средах. Одним из результатов этих испытаний стал 400-страничный документ под скучным названием «Водяные волны, порождаемые подводными взрывами». Авторы этого труда – специалисты министерства обороны США Бернард Ле Меоте и Шен Вонг. В документе подробнейше разбираются все исследования по теме генерации волн в океане атомными взрывами. И делается вывод, который одни назовут утешительным, а другие – ровно наоборот:

Если свести результат атомного взрыва в океане к одному слову, то это будет слово «Пук!»

Мы не берем сейчас в расчет ударную волну и тому подобное, нас интересует ужасающее цунами. Когда атомный заряд взрывается под водой, создается полость (сфера), заполненная горячим газом, которая затем схлопывается. И всё.

Если атомный боеприпас подорвать недалеко от поверхности океана, большие волны действительно поднимутся. При особых условиях они даже могут вырасти до нескольких сотен метров над уровнем моря. Однако эти волны принципиально отличаются от цунами, поскольку быстро распадаются и расходуют свою энергию. Когда они дойдут до побережья, то станут не страшнее привычного всем шторма.

Может быть, пишут специалисты, возникнет угроза кораблям. Но она будет значительно меньше, чем если бы ядерную бомбу просто взорвали в воздухе.

Это означает только одно: секретное оружие «Статус-6» далеко не так опасно, как хотелось бы многим. Им можно ударить по авианосной группе кораблей противника, можно уничтожать им подводные лодки и голубых китов, но цунами и затопления континента так и не дождаться.

Доклад министерства обороны США о ядерных испытаниях под водой с 1996 года лежит в свободном доступе. В свободном доступе лежит и статья 1971 года под названием «Оценка различных теоретических моделей подводного взрыва». Она содержит и формулы, и наглядные расчеты.

Физики России и США давно уже знают о бесполезности подводных атомных взрывов. Теперь об этом знаете и вы.

Правда, как пишет российский физик Владислав Сыщенко, если увеличить силу заряда на шесть нулей и взорвать его в Мариинской впадине, толк будет – да еще какой. Атомный взрыв пробьет в земной коре дыру диаметром в десятки километров. Неудержимым потоком хлынет магма. Появятся волны километровой высоты, которые затопят леса Индонезии, Калифорнию (где у российской элиты дома и квартиры) и большую часть прибрежного Китая (откуда в Россию идут товары, без которых она не выживет). Взрывом от планеты оторвет огромный кусок, который улетит в космос, менее чем за час обогнет Землю и упадет назад, распадаясь на горящие в атмосфере куски скал, что приведет к глобальным пожарам.

Естественно, это будет поистине грандиозное зрелище. Правда, потом большая часть растительности погибнет, пищевые цепочки распадутся, жизнь на Земле исчезнет.

Следовательно, смысла в таком оружии нет никакого. Поэтому мы и дальше будем пугать американцев советскими скелетами, а они будут делать вид, что испугались. Главное: все пристроены, все при деле, финансирование выделено, никто не обижен. Sapienti sat.