КамАЗ в Москве раздавил две легковушки, есть жертвы

В соцсетях появилось видео серьезной аварии на одной из улиц столицы, виновником которой стал водитель КамАЗа.

«КамАЗ, груженный щебнем, сносит две легковушки и переворачивается. Есть жертвы», – сообщает Telegram-канал Mash.